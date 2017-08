Cameroun: Vendredi noir à Dschang

Il a également prescrit des mesures urgentes. Le déguerpissement des populations installées dans les bas-fonds, un lieu destiné à l'agriculture, mais à risque pour les habitations ; la création d'un comité de crise dans le département pour non seulement retrouver les deux enfants disparus à Santchou, mais aussi sécuriser lesdites zones afin qu'il n'y ait plus d'autre incident et enfin, le recasement des populations déguerpies par les eaux.

Dans l'arrondissement de Santchou, toujours vendredi matin, les mêmes eaux qui ont débordé de la Menoua ont emporté deux enfants d'une même famille et causé d'importants dégâts matériels dont un éboulement qui a coupé la route menant au groupement Fondonera et des maisons englouties.

Vendredi matin, dans le groupement Fossong-Wentcheng, arrondissement de Dschang, après de fortes pluies durant trois jours, les eaux ont débordé de la rivière Menoua (qui parcourt une dizaine de km sur le plateau de Dschang à 1400 m avant de descendre dans la plaine des Mbo à Santchou à 700m d'altitude) et ont détruit des maisons et des plantations situées dans des bas-fonds (lieu propice à l'agriculture).

