Ile Maurice: La mère de Siddick Islam - «Mo per bannla touy li»

Ti Ner a été transféré de la prison de Melrose à celle de Beau-Bassin mercredi 2 août. Et à en croire Nasera Vavra, il aurait été menacé avec un revolver et agressé. Une situation difficile à vivre pour Afroze Emrith. «Mo enn vié mama. Mo latet fatigé. Mo pa kav manzé, mo pa kav dormi... Mo per bannla touy li.»

Elle croit dur comme fer à l'innocence de son fils. «Siddick ti enn extra bon garson. Tou dimounn konn li. Tou dimounn kontan li.» C'est ce qu'a déclaré Afroze Emrith, la mère de Siddick Islam, plus connu comme Ti Ner, ce lundi 7 août. Sa belle-fille Nasera Vavra et elle se sont rendues à la commission d'enquête sur la drogue, après que Siddick Islam aurait été malmené.

