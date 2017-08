Tunisie: Des progrès et des surprises

C'est l'Espérance Sportive de Tunis qui participe à cette Coupe arabe des clubs champions en Egypte. Le Club Sportif Sfaxien prend part à un Tournoi organisé en Arabie Saoudite. L'avant-saison des clubs tunisiens semble bien partie.

En effet, indépendamment du cycle de préparation qui soumet les différentes formations à un régime rigoureux, la qualité des adversaires choisis pour affûter l'ensemble demeure incontournable. Tous les techniciens semblent beaucoup plus s'inquiéter des après-stages de préparation que de la période de remise en condition. Les rencontres amicales sont souvent biaisées, car, d'un côté ou de l'autre, on se soucie très peu des résultats et on préfère faire tourner l'effectif pour trouver les meilleures formules.

Dans un tournoi organisé, l'aspect résultat n'est nullement négligé et les clubs s'attachent à mettre tous les atouts de leurs côtés. En effet, un titre, c'est ce qu'il y a de mieux pour démarrer la saison. La confiance qu'il procure est indiscutable et la somme des informations et enseignements que l'on tire de ces tournois sérieux et de bon niveau est bénéfique. Ils permettent aux personnels d'encadrement de gagner beaucoup de temps et d'activer la mise en place du profil général de l'équipe type.

Les regards sont actuellement braqués sur la Coupe arabe qui a marqué son retour de manière retentissante. En effet, avec la présence d'Al Ahly d'Egypte et de l'Espérance de Tunis, cette compétition promettait. Deux équipes cotées aussi bien sur le plan national respectif que continental. Les équipes participantes ne manquaient pas d'ailleurs, à la faveur de leurs déclarations, de signaler qu'elles étaient contentes d'avoir bien joué face à «des champions d'Afrique» et qu'elles avaient essayé de se hisser au niveau de ces formations dont la réputation n'est plus à démontrer.

Néanmoins, les observateurs de ce championnat arabe, largement diffusé, grâce à une très bonne couverture médiatique, se sont déjà fait une idée des progrès enregistrés par ces équipes arabes surtout asiatiques. De grands progrès et des formations comme Ennaft du Nord d'Irak ou d'Al Fayçaly de Jordanie ne sont pas à prendre à la légère. Les Irakiens, en dépit des conditions bien spéciales que vit leur pays, ont posé bien des problèmes aux Espérantistes qui ont puisé dans leur grande expérience des rencontres à fort enjeu pour l'emporter. Quant aux Jordaniens, ils ont déroulé un football académique, certes, mais très bien organisé et les joueurs donnaient l'impression de répéter une leçon bien apprise.

Cela dénote qu'un travail de fond est en train de se faire au niveau de ces pays qui ont quand même une certaine réputation en ce domaine. Les Irakiens ont toujours été de bons footballeurs et ont marqué leur belle époque par un jeu très engagé et une condition physique irréprochable.

La surprise est venue du côté de la formation jordanienne que l'on retrouvera sans doute aux premières loges dans les prochaines années. D'ailleurs, le reste des formations participantes n'est nullement à négliger. Le représentant marocain est un vieux routier des compétitions africaines et a été à la hauteur de sa réputation. Les autres équipes n'ont nullement démérité et se sont bien battues en présentant un football d'excellente facture. Bien organisées, ce qui dénote qu'un travail de fond est en train de s'effectuer et que les progrès seront encore plus importants dans les prochaines années, elles ont joué d'égal à égal avec des formations bien connues et dont l'expérience est reconnue.

Loin sont les temps où la participation à ce genre de tournoi était une promenade de santé bien à propos pour faire tourner l'effectif. L'Union arabe que l'on a si peu entendue ces dernières années est sans doute bien contente d'avoir retrouvé l'avant-scène avec un football plus compétitif et beaucoup moins de sautes d'humeur et de jérémiades grotesques qui pourrissaient l'ambiance. Leur compétition a réussi sa mue.

Il s'agit maintenant d'aller plus loin et de la faire intégrer de manière incontournable au sein des calendriers nationaux. Les primes offertes, très conséquentes, sont assez motivantes pour inciter les uns et les autres à ne pas les rater. La période semble dans tous les cas toute indiquée pour assurer une participation relevée, car elle coïncide avec la période précédant la reprise au Maghreb et la saison sèche ou chaude dans les pays du Golfe et du reste du monde arabe.

Quel que soit le résultat, les formations participantes ont sans aucun doute emmagasiné une somme importante d'informations qui leur serviront de base de départ pour leurs compétitions respectives.

L'espérance qui n'a jamais rompu, Al Ahly qui est tombé de son piédestal, ce ne sont pas là des événements qui surviennent tous les jours. Ce championnat arabe a surtout permis de remettre bien des choses en place et de confirmer au moins un constat : le football avance vite, progresse sur tous les continents et l'adoption du professionnalisme, même un professionnalisme encore tâtonnant et mal géré, est en train de reconstituer la base de données que les uns et les autres possédaient.