Burundi: Exil des jeunes burundais - Les racines du problème

En fait, personne ! On ne juge que pour se faire plaisir, et ne parle que pour faire sensation !

C'est trop facile de juger dans la globalité. Mais derrière ce qu'on peut considérer comme « fuite malhonnête », il y a toujours une histoire. Le 9 Août 2015, un certain Pierre Claver Mbonimpa quitte le pays pour aller se faire soigner à l'étranger sur autorisation expresse de la Justice. Il était, juste avant cela, sous le coup d'une interdiction de voyager. Il n'est pas encore rentré, aux dernières nouvelles. J'imagine et j'espère qu'il s'est remis de sa convalescence. Mais qui a osé hausser sa voix contre cette attitude ? Qui a osé dire que cela mettait en danger d'autres personnes?

C'est parfois facile d'accuser ceux qui ont fui d'avoir succombé au charme du luxe occidental. Mais dans certaines situations, on aimerait atterrir dans un centre de réfugiés en Somalie ou en Afghanistan que rester au pays. Et puis, le luxe, c'est vivre près de ses proches, fréquenter une université publique gratuite, vivre dans un pays qui te reconnaît sa citoyenneté... Le luxe, ce n'est pas faire des files d'attente pour avoir des repas gratuits ou à moindre prix, dans un froid de canard ou sous un soleil accablant. Mais au moins comme ça, les exilés sont libres et en sécurité, deux droits qui leur sont certainement refusés chez eux. Faut-il être un génie pour comprendre que dans ce cas le choix est vite fait ?

Les six jeunes se sont démarqués juste par leur fugue en groupe, mais ce n'est que l'arbre qui cache la forêt. Bon nombre de Burundais, jeunes ou âgés, ont atterri en Occident dans les mêmes conditions. « Ils auraient dû revenir. Ces jeunes se montrent non patriotes en fuyant le pays. Il fallait qu'ils reviennent pour contribuer au développement de leur pays » critiquent certains « patriotes ». Que c'est facile de jeter la première pierre !

La récente disparition dans la nature de six jeunes burundais a fait couler beaucoup d'encre. La condamnation a été générale. La blogueuse Bella Lucia Ninihazwe et le blogueur Ivan Corneille Magagi nous proposent un autre son de cloche.

