Sénégal: Golden Tulip prend en gérance l'hôtel Croix du Sud

Pour rappel, la chaîne hôtelière Golden Tulip a vu le jour au début des années 1960, lors de l'ouverture des premiers hôtels Golden Tulip aux Pays-Bas. Elle a ensuite connu un développement constant et s'est étendue à tous les continents, en restant toujours attentive à l'évolution des besoins et des exigences de ses clients. Faisant partie du groupe hôtelier Louvre Hotels, aujourd'hui, la chaîne est présente dans 45 pays et compte plus de 240 hôtels sous les marques Tulip Inn, Golden Tulip ou Royal Tulip. Chaque établissement reflète l'engagement de la chaîne à offrir à sa clientèle des standards de qualité, dans un cadre toujours différent, lié à la personnalité de ses managers et à l'ambiance locale. Pour faire de chaque séjour une source d'inspiration.

Cet établissement hôtelier três prisé par les touristes et hommes d'affaires décroche désormais la grosse timbale. Les travaux devront s'achever bientôt avant le Rebranding Golden Tulip. Dans le contrat qui lie les deux parties, le cahier de charges met en évidence le critère de performances de Golden Tulip ( bilan financier et taux de remplissage de l'hôtel ) sur une durée précise.

