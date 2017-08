Tunisie: Eloge du Melting-Pot perpétuel

Le gouverneur a été clair dans ses propos avec certains propriétaires de locaux commerciaux et des… Plus »

Pour Timoumi, ce ne sont pas seulement les élites qui ont façonné l'histoire de la Tunisie ; un pays qu'il ne voit pas comme le don d'une position stratégique mais comme celui du Tunisien lambda qui a toujours fait sa part depuis trois millénaires. Un héritage très complexe avec un pas un avant, un autre en arrière. Car ce petit pays est une civilisation incontestable où le feu sacré ne s'est jamais éteint et où il est resté inébranlable devant les crises, les guerres, les calamités... Un caractère unique incliné au pacifisme et à l'acceptation de l'autre mais prêt à en découdre quand toutes les autres voies auraient été épuisées ; pas par choix mais par nécessité.

«La pratique de l'Histoire est similaire à la pratique de la psychothérapie... et si les islamistes connaissaient la vraie histoire de l'islam, la réalité objective et pas les mythes, ils n'auraient pas osé tuer au nom de l'islam», ajoute-t-il.

«L'ouvrage s'inscrit dans cet antagonisme que vit notre pays depuis le 14 janvier 2011 à propos de l'identité nationale», commente l'auteur qui atteste que nous avons besoin des symboles du passé pour éclairer le présent et l'avenir et qui souligne que nous avons besoin de ces allers-retours entre hier et aujourd'hui, besoin de faire revivre la mémoire pour analyser les flux et trouver le flèche correcte qui indique le sens de l'Histoire.

Les seconds sont les fondamentalistes qui postulent que tout ce qui a précédé l'islam est congru au zéro absolu et que la Tunisie ne doit boire qu'à cette source unique, au défi de tout ce qui l'entoure. Ce sont les islamistes qui ont profité de la révolution et de la liberté du discours qu'elle a apporté pour reprendre les thèses pour lesquelles ils ont été longtemps poursuivis.

