Tunisie: Les indiscrétions

C'est à la suite d'une découverte fortuite de notre amie Nadia Zouari que le projet est né. Une valise de photos de classe oubliée relatait la mémoire de l'école franco-arabe de Mahdia, école à laquelle on doit la plupart des hauts responsables, dignitaires, médecins et avocats de cette cité. C'est en hommage à leur maître à tous, l'instituteur Hédi Haj Romdhane, qu'une exposition aura lieu le 11 août prochain à la galerie Zouari, exposition de photos de classe des années 1948 à 1955. Vous y êtes peut-être.

A Mahdia toujours

C'est un autre hommage que celui-ci : hommage au militant célèbre Tahar Sfar, rendu par le club portant son nom à l'occasion du 75e anniversaire de son décès.

Trois conférences seront données le 12 août prochain, portant sur trois thèmes divers et tout aussi intéressants : «Les environs mal connus de Mahdia», «Le lion de Mahdia», récemment découvert, et «l'histoire de la coexistence pacifique dans la ville». A ne pas manquer si on aime cette cité.

35.917

C'est le nombre de Freesas, ces visas pour le monde que la Tunisie décerne dans son pavillon à la biennale de Venise. Des visas symboliques bien sûr, mais qui, dans ce concentré de l'univers qu'est la Sérénissime le temps de la Biennale, sont porteurs d'espoirs.

Sardinade

A Mahdia, encore et toujours, on ne partage pas le pain et le sel, ou du moins pas seulement. C'est autour d'un énorme banquet de sardines que l'on célébrait la mer et ses produits. La fête de la sardine était célébrée hier, au cours de ce premier festival de la sardinade qui réunissait joyeusement toute la population et ses invités.

Cette première édition, qui en promet de nombreuses autres, s'ouvrira sur l'international, et l'on nous promet un colloque scientifique pour un proche avenir.