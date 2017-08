Tunisie: Trois tests grandeur nature

Toutes les conditions sont offertes pour que ce nouveau camp d'entraînement soit au niveau des attentes du staff technique et procure les satisfactions souhaitées.

L'équipe de Tunisie aura à affronter, au cours de cette semaine sur le parquet de la salle M'zali, la sélection russe U23. Les trois rencontres se dérouleront les 8,9 et 10 août et permettront à Jacob Antonio de jauger le degré de forme de son groupe, et voir dans quelle direction il va orienter son travail lors des prochaines étapes. Le moins qu'on puisse dire sur l'équipe russe est que c'est un véritable sparring- partner, immense par la taille et constant dans son rendement.

Les Russes possèdent tous les arguments leur permettant de faire briller leurs couleurs au Mondial U23 du Caire qui commencera le 18 août. La Russie figure dans la poule B aux côtés de l'Algérie, l'Argentine, la Chine, l'Iran et la Turquie.

L'effectif de l'équipe de Tunisie se limite à quinze joueurs. Trois ont été écartés après l'étape de l'EST, Mehdi Ktata de l'USTS et Fédi Ben Hmida de l'ASH alors que le glorieux joueur Hosni Karamosli était de retour après une longue absence. Un nouveau joueur vient de rejoindre le groupe. Il s'agit du libéro du COK Mohamed Ridène.

Jacob Antonio dispose ainsi de trois contreurs centraux : Omar Agrebi, Ahmed Kadhi, Nabil Miladi, de deux passeurs : Marouène M'rabet, Khaled Ben Slimène, de deux libéros : Anouer Taouerghi, Mohamed Ridène, de deux polyvalents : Mohamed Ali Ben Othman, Ilyès Karamosli, de cinq attaquants: Hamza Nagua, Chokri Jouini, Ismaïl Maâla, Wassim Ben Tara et Hosni Karamosli.

Le stage de Monastir se poursuivra jusqu'au 14 août, à trois jours du voyage vers Istanbul où l'équipe de Tunisie devrait disputer deux rencontres amicales les 18 et 20 août face à son homologue turque.

La Tunisie organise le tournoi zonal

La Confédération africaine de volley-ball vient de confier à la Tunisie l'organisation du tournoi de la zone pour la qualification à la CAN 2017 du Caire. Ce tournoi qui se tiendra à la Coupole d'El Menzah du 20 au 23 septembre rassemblera le Maroc, l'Algérie et la Libye et se jouera sous forme de championnat. Le pays qui totalisera le maximum de points sera inscrit dans la liste des participants du championnat d'Afrique des nations. La Tunisie, étant qualifiée d'office, aura l'occasion d'observer les trois équipes voisines et avoir surtout une idée précise sur les véritables dispositions du vainqueur du tournoi.

Notons que les engagés à ce jour pour la 21e édition de la CAN sont l'Egypte, la Tunisie, le Cameroun (qualifiés directement), le Kenya et le Rwanda (1er et 2e du tournoi de la zone 4) la R.D du Congo et Congo Brazaville (1er et 2e du tournoi de la zone 5).

Les dames préparent la CAN

Place aujourd'hui au démarrage de la préparation de l'équipe de Tunisie seniors féminine en vue de la CAN de Yaoundé du 6 au 12 octobre. Vingt joueuses forment l'ossature du groupe et prendront part aux entraînements de la première étape qui se poursuivra jusqu'à la fin du mois courant. Il y a huit joueuses du club féminin de Carthage, à savoir Fatma Ktari, Amina Mansour, Khouloud Jenhani, Meyssa Lingliz, Meriem Brik, Rahma Agrebi, Marwa Boughanmi et Nour El Houda Othmani.

Six du CSSfaxien : Nihel Kbaïer, Rim Missaoui, Jihane Mohamed, Ahlem Traï, Khouloud Sammoud, Nouha Bouraoui.

Deux de l'ASMarsa : Ghofran Ben Soltane et Khadija Baderjah.

Une de l'USCarthage : Mouna Hamouda

Une du COK : Chourouk Klaï, une de l'ASBéja : Mejda Ayari et enfin Nihel El Ghoul qui évolue au sein du club français, Saint Benois Poitiers.

Le sélectionneur national, Bassam Fourati, devra mettre en place une équipe compétitive capable de gagner face à l'équipe d'Algérie dans son fief à l'occasion du tournoi de qualification pour le compte de la zone 1 prévu entre les 8 et 10 septembre et décrocher par conséquent son billet pour la CAN.