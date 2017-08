Ile Maurice: Projet de loi - Interdire les emplois familiaux aux parlementaires oui mais...

Les éclipses de la Lune sont faciles à regarder à l'œil nu et, contrairement aux… Plus »

Quant au député rouge Ritesh Ramful, il affirme qu'il faudrait surtout revoir le mode de fonctionnement de la Public Service Commission (PSC). «Je suis pour le projet de loi surtout pour qu'il y ait plus de transparence. D'autant plus qu'il n'y a pas de Freedom of Information Act. Cette loi devrait cibler les nominations politiques», avance-t-il.

Pour sa part, le député mauve Aadil Ameer Meea se dit favorable à une telle loi, même s'il pense que celle-ci ne peut être appliquée dans toutes les circonstances. «Nous sommes élus par le peuple et ne pouvons nous servir de notre poste pour donner des emplois aux membres de notre famille. Toutefois, il faut faire la différence entre nomination politique et poste dans la fonction publique», souligne-t-il.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.