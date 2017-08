Ile Maurice: La Financial Services Commission et le bureau de l'Attorney General se mettent au diapason

Les éclipses de la Lune sont faciles à regarder à l'œil nu et, contrairement aux… Plus »

L'accord a été signé par Harvesh Seegolam, Chief Executive de la FSC, et Rosemary Anodin, Chief Legal Secretary du bureau de l'Attorney General, en présence de Ravi Yerrigadoo, l'Attorney General, et de Dev Manraj, Chairman de la FSC. Il permettra une coordination entre les deux parties prenantes lorsqu'il s'agira de traiter des demandes relatives aux Global Legal Advisory Services Licences.

Faciliter le partage d'information quant aux firmes de droit qui veulent s'implanter à Maurice. Tel est le but d'un accord qui a été signé entre le bureau de l'Attorney General et la Financial Services Commission (FSC) ce lundi 7 août 2017 à la FSC House à Ebène.

