Ile Maurice: Planches de surf, téléviseurs, robes, bouteilles d'alcool - 10 hommes coupables de vol et recel

Plusieurs accusés se sont présentés devant la magistrate Meenakshi Gayan-Jaulimsing de la cour intermédiaire ce 7 août. Ils ont été reconnus coupables de vol et/ou de recel.

Jean Alberto L'Entêté, un maçon âgé de 19 ans, a écopé de deux ans de prison. Cet habitant de Cassis a été reconnu coupable d'avoir volé des chaussures de Kite Surf, des planches de surf ainsi que des bijoux en argent en 2013. 11 jours passés en prison seront déduits de sa peine d'emprisonnement.

Désiré Steeve Carré doit, lui, purger quatre ans d'emprisonnement pour vol. Pour sa part, Axel Jordan Raphaël, 18 ans et étudiant, doit payer une caution de Rs 10 000, signer une reconnaissance de dettes de Rs 50 000 et faire preuve de bonne conduite pendant un an. Au cas contraire, il risque un mois d'emprisonnement. Idem pour les autres complices, Jeffrey Musley Herbis, Jean François Elias, Jean Claude Fino, Alberto Gianfranco Bissière, Christopher Betty, Sailendra Rao Oogathoo et Winsley Christopher.

Ils ont été reconnus coupable d'avoir volé, en 2013 des téléviseurs, sept robes, des bouteilles de bière et de whisky, 440 euros, Rs 65 000, un Macbook entre autres, en 2013, au préjudice de Jean Karl Roussety et Shanknad Ghurburrun. Ils sont aussi coupables d'avoir ces articles dérobés en leur possession.

Quant à Jean Revellino Anthony, 19 ans, et maçon, il doit purger deux ans en prison mais 111 jours passés en détention seront déduits de cette peine. Il faisait l'objet d'une charge formelle de «aiding and abetting the author of a crime».