Tunisie: Retour aux sources...

C'est ce que vient d'annoncer le club phare de la capitale du sud, dans un communiqué qui précise qu'un technicien espagnol connu dans le domaine de la formation sera incessamment enrôlé pour veiller à l'application du projet. Il s'agit précisément de l'entraîneur Joakim Lopez Martinez, qui avait exercé au Real Madrid et avec tant d'autres clubs (parmi eux l'Olympique de Béja).

La mission à laquelle ce technicien s'attellera consiste à assurer une formation aux jeunes, notamment ceux de la catégorie des cadets, de manière à revenir aux sources qui ont fait du CSS un grand club dans les années 60 du siècle écoulé, avec le légendaire technicien yougoslave, Milan Kristic. C'est d'ailleurs ce dernier qui a été l'artisan de l'éclosion de grands talents qui ont beaucoup donné aussi bien au CSS, qu'à la sélection nationale. Parmi eux, on cite Hamadi Agrebi, Alaya Sassi, Mohamed Ali Akid, Mokhtar Dhouib, Ali Graja et tant d'autres qui avaient emprunté la même voie.

Halte donc, et au plus vite, aux recrutements abusifs, menés à tort et à travers, et qui ont plutôt porté atteinte à la formation de base qui était l'une des marques majeures du club.

Le nouveau technicien aura aussi pour mission de superviser de près le travail entrepris au niveau de toutes les autres catégories des jeunes du club, en vue d'assurer la complémentarité escomptée . Pour le moment, le nombre de licenciés dépasse les deux cents qui s'entraînent régulièrement, et dans de bonnes conditions, grâce à l'infrastructure du complexe du club, avec notamment deux terrains en gazon synthétique de dernière génération, une salle de musculation bien équipée, et une autre de visionnage et de réunion.

Le technicien, Lopez Martinez, s'attachera à suivre toutes les séances d'entraînement des différentes catégories des jeunes, tout en assurant l'encadrement de celles des cadets A et B de plus près, et ce, du matin au soir.

Un vaste programme de formation qui sera appliqué avec pour objectif de déblayer le chemin pour ces jeunes vers l'excellence.