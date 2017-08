Tunisie: Pied au plancher

Derniers réglages, demain, contre le CA, après 24 heures de repos ce lundi, conclusion du cycle des matches de préparation par une confrontation devant le Club Africain, demain mardi à 17h00 au stade Enneifer du Bardo.

Jusque-là, les copains d'Ahmed Hosni ont disputé quatre matches amicaux contre le Club Athlétique Bizertin (0-0), l'Etoile Sportive de Métlaoui (0-0), l'Avenir Sportif de Soliman (victoire 4-0: buts d'Achraf Ben Dhiaf, Ahmed Hosni, Elyès Jeridi et Mouldi Hannachi) et l'Espérance Sportive de Zarzis (1-1). Lors de ce dernier test, Bassem Boulaâbi a réussi le but "rouge et vert".

Comme on peut le constater, les gars du Bardo accusent un certain déficit en matière d'efficacité offensive. Après avoir libéré Salama Kasdaoui, parti au CS Hammam-Lif, il ne reste plus grand-monde pour occuper le rôle d'avant-centre fixe.

Jeridi, dernière recrue

Le meneur de jeu Elyès Jeridi, 20, ans est la dernière recrue du ST qui a renoncé à engager l'attaquant de l'Union Sportive de Ben Guerdane, Bilel Khefifi.

Formé à Lyon, l'ancien milieu offensif de Tadcaster Albion, en Angleterre, a paraphé un contrat de cinq ans pour le club "rouge et vert". Il a été testé il y a quelques jours contre l'AS Soliman, inscrivant un but. Débarquant pour effectuer un test avec les Elites, l'entraîneur de cette dernière équipe l'a vivement recommandé auprès de Mohamed Kouki.

C'est la neuvième transaction effectuée par le ST aussi bien pour son équipe seniors que pour celle Elites. Il avait déjà fait signer Aymen Kethiri, Ahmed Hosni et Youssef Fouzai (SG), Jean-Daniel Badi (OB), Ayoub Mansouri (ASK), Mori Keita (Hafia Conakry), Mohamed Ali Jouini (ESZ) et Erik Komé.

Mansouri et Jeridi figurent sur le quota des moins de 21 ans, et n'entrent par conséquent pas dans celui réservé aux seniors.

Rappelons que le ST a renoncé à faire signer l'attaquant camerounais Nkoulou Ossingane.

Avec l'équipe type

La sortie de demain contre le Club Africain servira de répétition générale pour Mohamed Kouki avant le baptême du feu, samedi 15 août à 16h30 à Métlaoui où l'enfant de Béja va retrouver un club avec lequel il a passé deux saisons et demie fort réussies. Le seul souci du technicien stadiste a trait à l'avant-centre capable d'apporter le réalisme recherché à la manœuvre offensive. Compte tenu de l'énorme travail abattu cet été, et des nombreuses recrues qui répondent généralement au profil de la L1, il faut s'attendre à ce que le néo-promu stadiste entame le nouvel exercice pied au plancher.