Tunisie: 43.943 nouveaux diplômés

Dans l'ordre, c'est le diplôme national d'ingénieur qui vient en tête, avec 93,06 % de taux réussite. Sur 12.819 étudiants, 11.930 ont réussi leurs examens. La deuxième position est occupée par les étudiants en médecine et en pharmacie.

On y a enregistré un taux de réussite de 87,53 %. Sur 9.201 étudiants, 8.054 ont pu franchir le pas. Pour le Diplôme de spécialité, qui comprend le Diplôme d'urbanisme et d'aménagement, le Diplôme de médecine vétérinaire et le cycle préparatoire en lettres, le taux de réussite est de 76,03 %. En effet, sur 2.578 étudiants, 1.960 ont pu passer. Le cycle préparatoire, quant à lui, a permis le passage de 2.793 étudiants sur 3.700 soit un taux de réussite de 75,49 %.

De son côté, la licence pratique a enregistré un taux de réussite de 72,63 % avec le passage de 50.815 étudiants sur 69.968. Au niveau du bachelor, ce sont 403 sur 596 étudiants qui ont réussi, établissant un taux de 67,62 %. Enfin, ce sont les Diplômes fondamentaux qui clôturent la marche avec 59,85 % de taux de réussite et le passage de 50,815 sur 69.968.

Concernant les résultats des étudiants de première année en master et en agrégation, le taux de réussite moyen est de 67,27 %. En master professionnel 6.621 étudiants ont réussi sur 9.122 soit un taux de 72,58 %. Viennent, après, les étudiants d'agrégation et de révision comptable avec un taux de 60,48 % (75 étudiants sur 124) et le master de recherche avec un taux de 60,38 % (4.175 étudiants sur 6.915). En tout, ce sont 10.871 sur 16.161 qui ont connu le succès pour cette catégorie.

Le nombre de diplômés des universités (sans compter le troisième cycle), pour cette année, s'élève à 43.943 . On y trouve 36.800 en licence, 5200 en diplôme national d'ingénieur et 52 en diplôme de spécialité (il s'agit de statistiques attendues). On y ajoutera 301 en diplôme national d'architecture et 53 autres en bachelor.

Un petit aperçu statistique révèle les carences et les faiblesses de ce système

A côté de ces statistiques officielles, il y aurait lieu de donner une idée sur le rendement du système de l'enseignement supérieur. A cet effet, le Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique vient de publier, pour la première fois des statistiques sur l'échec universitaire.

C'est ainsi que l'on apprend que l'évolution du pourcentage de redoublants par université au cours de 2015-2016 a oscillé entre 16,07 % pour l'Université Ez-Zitouna et 37,30 % pour l'Université de Tunis avec, néanmoins, un taux moyen de 27,16 %. Voici dans le détail, cette évolution : Université Virtuelle 36,84%, Direction générale des études technologiques : 25,12 %, Université de Carthage : 25,28 %, Université Ez-Zitouna : 16,07 %, Université de Kairouan : 30,38 %, université de Monastir : 24,65 %, université de Tunis : 37,30 %, université de Tunis - El Manar : 23,18 %, université de Jendouba : 27,37 %, université de Sousse : 30,70 %, université de Sfax : 22,19 %, université de Gabes : 28,21 %, université de Gafsa : 30,10 % et université de La Manouba : 33,68 %.

Taux d'abandon dans les universités

L'évolution du taux d'abandon a enregistré un taux moyen de 2,57 %. C'est l'Université de Kairouan qui vient en premier avec le taux le plus élevé de 6,02 %. L' Université Ez-Zitouna, par contre, a fait carton plein sans aucun abandon.

L'évolution générale montre cette situation : Université Virtuelle: 5,26 %, Direction générale des études technologiques: 2,25%, université de Carthage : 3,24 %, université Ez-Zitouna : 0,00%, université de Kairouan : 6,02 %, université de Monastir: 1.29 %, université de Tunis : 3,67 %, université de Tunis - El Manar : 3.68 %, université de Jendouba : 2,23 %, Université de Sousse : 2.30 %, université de Sfax : 2,59 %, université de Gabes : 0,75 %, université de Gafsa : 0,32%, université de la Manouba : 2,77 %.

Ceci ne peut cacher le taux moyen assez satisfaisant de réussite qui tourne autour du taux moyen de 70,17 % (année universitaire 2015-2016). L'évolution du taux de réussite par université, pour cette année là permet de voir que le meilleur taux a été enregistré par l' Université Ez-Zitouna : 83,93% tandis que le plus bas est détenu par l' Université Virtuelle : 57,89 %.

Voici, par ailleurs, le taux par université. Université Virtuelle: 57,89 %, Direction générale des études technologiques : 72,63%, université de Carthage : 71,48 %, université Ez-Zitouna: 83,93 %, université de Kairouan : 63,59 %, université de Monastir : 74,06 %, université de Tunis : 59,03 %, université de Tunis - El Manar : 72,42 %, université de Jendouba : 70,40%, université de Sousse : 66,88 %, université de Sfax : 75,22%, université de Gabès : 71,04 %, université de Gafsa : 69,58%, université de La Manouba : 63,55 %.