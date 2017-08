Tunisie: Sincérité et éloquence

Le gouverneur a été clair dans ses propos avec certains propriétaires de locaux commerciaux et des… Plus »

A noter que les chansons «In konti nassi, Rak ezzamen, Wahachtini et Jamalek» ont déclenché l'euphorie du public charmé et enthousiasmé lors de cette soirée mémorable .

Il a enchaîné par d'autres chansons dont «Ahoun alik» à paroles significatives d'un amour sincère, «La aâlla wa aâssa», à musique rythmique et suscitant des applaudissements soutenus du public, «Ya malek albi» interprétée avec fougue et avec une voix typique tantôt forte et tantôt douce et «Ibaâthli gaweb» qui a forcé l'admiration du public .

Suite à cette chanson introductive, il affirmait, avec ferveur, à l'assistance qu'il était très flatté d'être à Sousse après de longues années d'absence et en Tunisie parmi les siens et ses fans.

