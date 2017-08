Angola: Le MINFAMU fait un don de divers kits professionnels au CICA

Luanda — Environ 470 kits professionnels ont été remis lundi, à Luanda, par le Ministère de la Famille et Promotion de la Femme (MINFAMU), aux jeunes religieux affiliés au Conseil des Eglises Chrétiennes d'Angola (CICA), composés de matériels de coupe et couture, de mécanique, d?électrique, de menuiserie, de charpenterie, des fauteuils roulants et des draps.

Au cours de la cérémonie de remise, dirigée par la ministre titulaire, Filomena Delgado, un protocole d'accord a été signé entre les parties, notamment le ministère, le directeur national en charge de politique familiale, António João, et la responsable du département de la femme du CICA, Jackline Divava Deus.

L'événement s'encadre dans l'anniversaire du Forum d'écoute à la femme rurale, tenu en 2015, pour promouvoir des initiatives familiales génératrices de revenus et le soutien à l'entrepreneuriat familial.

À l'occasion, la ministre Filomena Delgagdo a déclaré aux médias que l'acte visait à répondre à l'une des préoccupations du CICA dans le cadre du partenariat existant entre le gouvernement et les confessions religieuses accréditées dans le pays.

Dans l'entre-temps, a-t-il ajouté, des gestes similaires ont lieu à Luanda et dans le reste de provinces de l'Angola, dans le but servir également les femmes rurales et accoucheuses traditionnelles avec des actions concrètes pour continuer à répondre aux problèmes qu'elles présentent.

À son tour, la secrétaire générale du CICA, Deolinda Dorcas Tecas, a remercié l'offre, indiquant que c'était "un geste unique et noble", parce que son organisation réalise également des actions de lutte contre la pauvreté, la violence domestique et l'entrepreneuriat, destinées surtout aux femmes.

Elle a souligné que dans ce partenariat avec l'Exécutif, le ministère de la Famille et Promotion de la Femme développe plusieurs actions pour répondre aux besoins des communautés.

Le CICA existe depuis 1988 et regroupe 20 églises. Il a aussi plus de deux organismes de bienfaisance et plus de 22 millions membres associés.