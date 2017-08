Burkina Faso: «Trahison», seule charge retenue contre le général Bassolé

Cela faisait une vingtaine de minutes que je cherchais mon bic intarissable avant de me rendre compte que je le tenais… Plus »

Selon l'un de ses avocats, le juge d'instruction fonde son argumentaire sur certains éléments comme les documents de la présumée conversation téléphonique entre Djbrill Bassolé et Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale ivoirienne. « Que ce soit les supposés écoutes téléphoniques ou les appels entre Bassolé et certains soldats burkinabè, tous ces éléments ont été reversés au niveau de cette charge », explique maître Dieudonné Bonkoungou.

Au Burkina Faso, le juge d'instruction ne retient qu'une seule charge contre le général Djbrill Bassolé dans le cadre de l'enquête sur le coup d'état manqué de septembre 2015. Initialement poursuivi pour « attentat contre la sureté de l'Etat, association de malfaiteurs, meurtre, coups et blessures volontaires etc. », le juge d'instruction préfère poursuivre l'ex-ministre des Affaires étrangères de Blaise Compaoré pour « trahison ».

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.