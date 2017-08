Cote d'Ivoire: Mondiaux d'athlétisme - Ta Lou rate de peu l'or, pour l'argent

Les 16es Mondiaux d'Athlétisme de Londres débuté le vendredi 4 août 2017, resteront gravés dans la mémoire collective. Et ce, en raison de nombreuses surprises que cette compétition a présenté après seulement trois jours de compétition. Notamment au niveau du 100 m, l'épreuve-phare en athlétisme.

Et c'est l'Ivoirienne Ta Lou Marie-José qui gardera à jamais gravé dans son cœur ces mondiaux de 2017. La sprinteuse Ivoirienne a décroché la médaille d'argent au 100 m (vice-championne du monde). Elle a fini 2e, en 10″86. Ta Lou aura certainement des regrets, car elle a manqué d'un centième de seconde la médaille d'or des mondiaux au 100 M.

Après un bon départ et une course parfaite, Ta Lou Marie-José n'a pas cassé sur la ligne. Un geste qu'a effectué l'américaine Tori Bowie, qui a dominé la course en 10″85, devenant ainsi, la championne du monde. La Néerlandaise Dafne Schippers occupe la troisième place en 10″96. «Je suis d'abord contente de cette médaille.

C'est un rêve qui se réalise, je ne m'attendais pas à monter sur le podium face à de telles adversaires. Compétition après compétition, je progresse.

Je remercie Dieu pour le pouvoir qu'il me donne. Si j'avais mieux fait le « casser », c'était la médaille d'or assurée ! Mais, j'ai la médaille d'argent, je la prends et j'en suis contente», a réagi l'Ivoirienne sur le site de IAAF au terme de sa course.

Les efforts de Ta Lou aux mondiaux de Pékin 2015 et des Jo 2016 sont ainsi récompensés même, si elle rate l'or sur le fil. Murielle Ahouré dans le starting- block de la finale a terminé à la 4e place avec un chrono de 10"98.

Elaine Thompson, grande favorite de la course, n'a pris que la 5e place de la course, avec un chrono de 10"98, très loin de ses standards habituels. Le ministre des Sports et Loisirs, Amichia François a félicité Ta Lou pour sa brillante performance aux Mondiaux.

Usain Bolt perd sa couronne mais reçoit les hommages de son successeur et du public

A Londres, le roi du sprint, Usain Bolt a perdu sa couronne lors de la dernière course individuelle ( 100 m). Depuis 2008 à la faveur des Jeux Olympiques de 2008 à Pékin, le Jamaïcain, Usain Bolt domine le sprint au niveau du 100 m.

" La Foudre" n'avait jamais terminé une compétition majeure à la dernière marche du podium. C'est désormais chose faite. Aux Mondiaux de Londres 2017, le champion Olympique qui faisait ses adieux à cette discipline a fini 3e à la finale du 100 m qui s'est déroulée dans la soirée du samedi 5 août 2017.

La première place lui a été ravie par l'Américain Justin Gatlin. (Ndlr : suspendu, il y a deux ans pour dopage). Avec 9"92, Justin Gatlin, a dominé la finale pour détrôner Usain Bolt dans l'univers du sprint. Il est suivi d'un autre Américain, Christian Coleman ( 9.94).

Toutefois, au terme de la compétition, Usain Bolt en "bronze" a reçu les hommages de son rival (Justin Galtin) qui s'est agenouillé à ses pieds avant une accolade entre les deux hommes. Signe de respect. Mais au-delà de cette scène, c'est bien le public qui a communié avec Bolt, "la Foudre".