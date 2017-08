Congo-Kinshasa: Echauffourées entre Policiers et présumés adeptes de BDM

La Police a alors tiré des balles en caoutchouc et a fait usage du gaz lacrymogène. La population a fui, mais les BDM ont utilisé les coques de noix de palme [Nzika]. Les policiers sont rentrés dans leur véhicule et ils se sont échappés.

«Nous avons remarqué que l'un des manifestants a fait un signe « mystique » et les policiers ont reculé et ont tourné le dos à ces adeptes du BDM. Au niveau de la station de l'Université, un autre groupe des policiers a empêché ces manifestants de progresser.

« Ces jeunes entonnaient des chansons pour demander la libération de la RDC. La population sortait pour observer et certains habitants ont rejoint le mouvement. Les BDM ont demandé à ceux qui ont rejoint le mouvement de remplir de sable leurs poches de leurs pantalons afin de devenir invulnérable et libérer le pays », note celui qui a vécu la situation.

« J'étais au niveau de la station Engen et nous avons remarqué une trentaine des présumés membres de Bundu Dia Mayala (BDM) venir de la Cité verte. Au niveau d'Ecobank, ils ont été stoppés par la Police qui leur demandait de ne plus brandir la banderole sur laquelle ils réclamaient le départ des rwandais de la RDC et du chef de l'Etat Joseph Kabila et de ne plus continuer la marche », raconte le témoin.

