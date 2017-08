Burkina Faso: Coupe du Faso - La reine des stades sauve sa saison en dominant l'USFA

Je pense que la CAN 2019 se tiendra au Cameroun malgré les inquiétudes des uns et des autres concernant la question des infrastructures. Une visite d'inspection composée d'experts et d'un cabinet d'audits spécialisé se rendra au Cameroun pour évaluer la situation. A l'issue de cette visite, le comité exécutif de la CAF tirera toutes les conclusions nécessaires. Au cas où le Cameroun ne serait pas en mesure d'organiser la CAN 2019, il y aura une procédure d'appel d'offre pour tous les pays qui se proposeraient de l'organiser.

Je voudrais lancer un appel à la fraternité et à la solidarité de tous les Burkinabè. Je voudrais également profiter de l'occasion que vous me donnez pour saluer la présence du président de la CAF qui a accepté de venir assister à cette finale malgré son agenda très chargé. Nous lui disons merci pour cette marque de considération. Enfin, je voudrais saluer l'esprit d'engagement des deux équipes qui nous ont gratifié d'un beau spectacle avec à la clé cinq buts de belles factures

Nous avons une équipe expérimentée qui regorge en son sein des anciens internationaux. Je savais que mes joueurs pouvaient décanter la situation à tout moment. Et c'est ce qui a été fait avec ce troisième but de Blaise Yaméogo qui a été époustouflant ce soir avec le triplé qu'il vient de réaliser. Je crois que c'est une victoire qui est bien pour le moral. Cela nous laisse entrevoir la suite avec beaucoup d'optimisme »

Quant aux bleu et blanc, il vont progressivement laisser passer la tempête avant d'accélérer. Et leurs dernières banderilles seront mortelles pour les militaires. A la 59e minute, le capitaine de l'EFO, Abou Fofana envoie un ballon vrillé dans la surface de réparation des militaires, le défenseur Jean Pierre Traoré, au deuxième poteau, se loupe complètement. Mais pas Blaise Yaméogo qui a le temps de contrôler avant d'ajuster pour Charouf Dao.

