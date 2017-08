Burkina Faso: Concours directs de la Fonction publique - Clément Sawadogo donne le top départ

Pour le ministre de la Fonction publique, Clément Sawadogo, les concours directs constituent une grande opération pour son département. Raison pour laquelle tout a été mis en œuvre pour le bon déroulement. « Cette année tout se déroule comme nous l'avons assis depuis l'année dernière c'est-à-dire avec un nouveau dispositif antifraude. Ledit dispositif a bien marché l'année dernière et qui, nous l'espérons, va donner cette année des résultats avec certification complète de la fiabilité. Cette année, nous avons renforcé la réception en ligne des concours et aussi ouvert un certain nombre de concours pour les personnes vivant avec un handicap » a indiqué le ministre Sawadogo, à l'issue de l'ouverture du pli contenant les sujets.

A Ouagadougou, 33 établissements ont été érigés en sous centre de composition pour les 384 052 candidats enregistrés. Certains des candidats rencontrés en ce premier jour de composition au lycée Nelson Mandela se disent optimistes. « On espère que cava aller cette année. Avec les concours, il y a beaucoup de choses à bosser car c'est un domaine très large mais on a essayé de réviser un peu. Pour ce matin, je n'ai pas encore constaté d'incidents. J'espère seulement que les sujets seront abordables » a fait savoir Irène Ouédraogo, candidate pour le poste de conseiller en gestion des ressources humaines (GRH).

