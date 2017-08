Cote d'Ivoire: Mélanie Leger - « Voici mon plus beau souvenir de la Côte d'Ivoire »

interview

Elle est artiste et originaire du Canada Nouveau-Brunswick. Mélanie Leger était en Côte d'Ivoire lors des 8e Jeux de la Francophonie où nous l'avons rencontrée pour entretien.

Comment avez-vous passé votre séjour en Côte d'Ivoire ?

Alors je suis là depuis deux semaines et j'ai vraiment passé un excellent séjour, c'était merveilleux de suivre les jeux, de découvrir les villes et leurs populations mais surtout la rencontre avec des gens venus d'autres pays. C'était formidable!

Comment vos journées de travail se sont-elles passées ?

Bon ! J'étais membre du jury de la danse de création. J'ai quand même suivi des jeux, les compétitions culturelles telles que les contes, la chanson. Et ce, en plus de suivre ma propre compétition qui était la danse.

Comment avez-vous trouvé l'accueil des Ivoiriens ?

L'accueil des Ivoiriens était vraiment extraordinaire. On s'est sentis bien et on avait beaucoup de papas et de mamans qui veillaient sur nous.

Ils étaient fiers de nous faire découvrir la culture locale. On a eu droit à des visites ainsi que de superbes belles rencontres. C'était super !

Quel souvenir gardez-vous d'Abidjan ?

Je pars avec plusieurs souvenirs, notamment la belle journée que j'ai passée à la belle plage de Grand-Bassam. En plus, la saveur d'alloco, du jus de gingembre que j'ai trouvé extraordinaire.

Mais, mon plus beau souvenir, c'est le sourire et la chaleur des gens à travers leur générosité. Ils nous ont fait sentir qu'on était les bienvenus.

Peut-on penser votre éventuel retour à Abidjan, un jour ?

Mais pourquoi pas ! Je viens du Canada, le billet d'avion est très cher. D'abord, c'était un privilège pour moi d'être venue une première fois, ensuite, on ne sait pas ce que le futur nous réserve.

Où avez-vous passé votre séjour?

J'étais logée à l'hôtel, et c'était très confortable !

Et au niveau sécuritaire, qu'avez-vous constaté ?

Oh ! Je crois c'était bien, on le constatait lors de nos déplacements. Même au niveau des transports, on sentait que les gens voulaient nous accommoder. C'était efficace !

Avez-vous un cri du cœur ?

Bon ! Je souhaite que les gens de Canada Nouveau-Brunswick soient aussi accueillants et chaleureux que ceux d'Abidjan (rire).