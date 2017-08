Tunisie: ONG, pêcheurs et UGTT ne veulent pas du bateau anti-migrants C-Star

Tant qu'ils ne communiquent pas eux-mêmes par les réseaux sociaux quant à leurs objectifs et leurs prochaines missions, il est difficile de savoir quelles sont leurs intentions. Mais s'ils font une nouvelle tentative d'entrer dans un port tunisien, on essaiera de les empêcher de couler l'ancre ici. »

Depuis, le navire s'est un peu écarté de la côte, mais lundi soir, il stationnait encore au large de la Tunisie, comme l'explique Valentin Bonnefoy, du Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux, une association hostile au navire des militants d'extrême droite : « On suit la position satellite et GPS du C-Star.

Le bateau anti-migrants C-Star, affrété par des militants européens d'extrême droite, n'est pas le bienvenu en Tunisie. C'est en tout cas le message envoyé par des pêcheurs du pays et par la société civile tunisienne depuis ce week-end. Le navire, dont le voyage a été financé par une levée de fonds sur internet, a suscité l'hostilité lors de son passage en Grèce ou encore à Chypre. En Tunisie, des associations et des pêcheurs refusent que le bateau accoste dans leurs ports.

