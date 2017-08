Afrique: Mondiaux d'athlétisme 2017 - Le Togolais Fabrice Dabla cherche ses marques

Pour y parvenir, Fabrice Dabla pourra solliciter l'avis des sprinteurs ivoiriens. « Je peux compter sur eux, surtout sur Ben Youssef (Méité). C'est un pote à moi et un grand frère Je le respecte et je suis ses conseils », sourit-il. Puis, il conclut : « Mon prochain objectif est d'être très performant pour participer aux Championnats d'Afrique 2018 au Nigeria. Je veux m'améliorer pour représenter le Togo aux Jeux olympiques 2020, à Tokyo. » Aux JO 2016, à Rio, le Togolais avait été éliminé en séries.

Pour Sandrine Thiébaud-Kangni, ex-championne franco-togolaise, le problème de Fabrice Dabla ne se résume pas à un manque de moyens. « Je pense qu'il a un peu trop rêvé au fait qu'il pouvait courir en 19 secondes 30. Donc, il va falloir remettre les compteurs à zéro et se dire qu'il n'est encore arrivé nulle part et que c'est juste le commencement. J'espère qu'il continuera à s'entraîner avec l'Ivoirien Anthony Koffi [l'entraîneur de l'Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou, Ndlr] au Sénégal, souligne-t-elle. Aujourd'hui, il a fait 21'40 en prenant un départ assez 'difficile'. C'est une première expérience pour lui. Ça va lui servir pour la suite ».

Plus regrettable, le Togolais a réalisé un chrono (21 secondes et 40 centièmes) loin de son record personnel (20.98), établi trois semaines plus tôt à Ouagadougou. « J'en suis loin, lâche-t-il. Il faut que mon entraînement soit plus régulier ».

