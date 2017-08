Guinée: Être premier ministre de Conté - Quand Alpha Condé disait « non » à Abdoul Diouf (confidence de Sékou Souapé)

Il ne pouvait pas dénoncer les tares et le mal de la démocratie, la nature brutale du régime que nous avions avec Lansana Conté et de l'autre côté participé à la gestion sous la direction de la même personne« .

Il aurait été très difficile pour lui que Diouf se déplace ou envoi des émissaires vers lui et qu'il refuse. Comme il a pris vent de la proposition, il a devancé et il est allé pour ne pas qu'un tel scénario soit appliqué.

Quand il a y eu les évènements de 2 et 3 février 1996, certaines personnes étrangères et amies de la Guinée avaient pensé qu'il fallait créer un gouvernement d'union à la tête du quel le Pr. Alpha Condé qui allait cohabiter avec Lansana Conté à l'époque. Il a pris le devant et il est allé voir M. Diouf pour lui dire non puisque c'est un grand frère à lui.

Détendu, souriant et visiblement à l'aise, il a livré quelques confidences à votre quotidien en ligne. Parfait compagnon de lutte du Chef de l'Etat, il revient sur une période tumultueuse de la Guinée. Le 2 et 3 février 1996.

Il est l'un des plus anciens responsables du Rassemblement du peuple de Guinée (RPG). Le tout premier secrétaire général de la jeunesse du parti. Actif et engagé, il a côtoyé Alpha Condé depuis 1987, à l'époque farouche opposant au régime militaire du Général Lansana Conté.

