Kenya: Elections - Une journée de vote sous haute tension

Lors des dernières élections en 2013, ces kits n'avaient pas fonctionné dans de nombreux bureaux de vote et cela avait soulevé des soupçons de fraude. Dix ans après les violences post-électorales de 2007-2008, qui avaient fait plus de mille morts, le pays retient donc son souffle aujourd'hui.

Et, deux jours avant le vote, la Commission électorale a annoncé qu'un quart des bureaux de vote n'avait pas accès à internet pour transmettre les résultats. Même si un plan B a été mis en place, l'annonce a éveillé les soupçons. Le bon déroulement du scrutin dépend en effet du bon fonctionnement des kits électroniques d'identification des votants et de transmission des résultats.

La campagne s'est déroulée dans un calme relatif, mais la tension est montée d'un cran, la semaine dernière, avec l'assassinat de Chris Msando, le directeur du pôle technologique au sein de la Commission électorale. La fin de campagne a été marquée par des invectives et des suspicions de part et d'autre.

D'un côté, le président au pouvoir depuis 2013, Uhuru Kenyatta, et son parti Jubilee. En face, la coalition NASA menée par l'opposant historique Raila Odinga, qui se présente pour la quatrième fois à une présidentielle. Deux groupes appartenant à des ethnies différentes, à des familles kényanes très influentes, et depuis 50 ans, adversaires politiques.

En 2013, 98% des habitants de ce comté de Kisumu avaient voté pour Raila Odinga. Et pour ce scrutin, à nouveau, l'engouement pour le chef de l'opposition s'affiche dans toute la ville. Ce mardi matin, klaxons et sifflets retentissaient dans les rues.

« Je suis très heureux d'avoir accompli mon devoir, je vais rentrer chez moi, prendre une douche et attendre les résultats devant la télé », raconte Okoué. Un autre indique que le vote a été un peu plus long pour lui parce qu'il est daltonien il n'arrivait pas à distinguer les couleurs des urnes.

Un responsable de la Commission électorale indépendante (IERC) a confié qu'il était stressé, que la pression était forte autour du système informatique, les fameuses tablettes KIEMS qui identifient chaque électeur biométriquement et qui plus tard transmettront les résultats.

Après une campagne marquée par des violences, les Kenyans votent depuis ce matin pour départager Uhuru Kenyatta et Raila Odinga. 150 000 agents des forces de sécurité sont déployés dans le pays, près de 10 ans après la crise post-électorale de 2007. Les 20 millions de Kenyans appelés aux urnes devront glisser 6 bulletins différents pour élire leur président, ainsi que les parlementaires, les gouverneurs et leurs représentants locaux.

