Il est d'un petit esprit, et qui se trompe ordinairement, de vouloir ne s'être jamais trompé. Dans la marre… Plus »

L'UFC a participé à toutes les manifestations et autres activités de la classe politique. Il y a des imposteurs venus à la dernière minute et qui se font passer pour ceux qui ont bâti tout un édifice qui a été construit depuis son début par d'autres personnes », affirme le député.

«Ils n'ont aucune vision sur l'avenir. L'UFC est et demeure un parti de l'opposition républicaine, son président reste et demeure le porte-parole. L'opposition républicaine doit sa naissance à l'UFC. N'eût été notre parti, on n'aurait pas parlé de cette opposition républicaine.

Selon lui, la Guinée est devenue un pays de rumeurs où les gens aiment calomnier, discréditer et diffamer. Pour lui, les gens oublient le passé et ne connaissent que le présent.

