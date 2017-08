Guinée: Labé - Le corps en putréfaction d'un enfant découvert à Tairé

Fousseny Bah ,l'enfant de 12 ans qui restait d'un jumeau a été retrouvé en état de putréfaction dans le fond d'un trou abandonné non couvert ce matin du lundi 7 Août 2017.

Le drame est survenu à quelques encablures de la maison familiale de la victime situé à Tairé secteur du quartier Fafabhé.

La famille du garçon l'avait perdu de vue depuis le vendredi dernier et pensait qu'il s'était simplement égaré à cause de son instabilité mentale.

La mauvaise odeur que dégageait le corps en putréfaction et la nuée de mouches au dessus du trou macabre ont alerté les riverains qui sont venus découvrir l'horreur.

Au moment où notre rédaction est arrivée sur les lieux le commissaire en service à la police urbaine ainsi que les sapeurs pompiers et le médecin légiste étaient arrivés pour chacun faire son travail .constater pour les uns ,remonter le corps pour les seconds et diagnostiquer les causes du décès pour le légiste.

Des nouvelles que nous avons pu glaner sur le lieu du drame, le garçon en plus d'être malade était aussi orphelin de mère.

Cet accident relance la question sur la sécurisation des puits et autres fosses sceptiques non couverts sur les parcelles en chantier où encore non exploitées que la délégation communale avait eu à cœur de sévèrement sanctionner il y a quelques mois mais qui reste au point mort comme nombre de ses décisions.