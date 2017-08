Angola: L'IFAL réaffirme son engagement dans l'expansion des services sociaux

Luanda — Dans le but d'étendre les services sociaux et de stimuler le développement dans toutes les communautés, en particulier celles les plus démunies, l'Institut de formation en administration locale (IFAL) a procédé lundi, à Luanda, à l'ouverture de la formation des formateurs des superviseurs.

Le projet, financé par la Banque mondiale, le Fonds Global Mondial, le Fonds d'Appui Social (FAS), avec le soutien du Ministère de l'Administration du Territoire et le don de l'Union européenne, s'encadre dans l'expansion de la Politique nationale pour les agents de développement communautaire et sanitaire (PNADECOS), indique un communiqué de presse parvenu lundi à l'Angop.

La PNADECOS est la réaffirmation de l'engagement d'étendre les services sociaux à toutes les communautés et d'encourager leur développement, en particulier de celles les plus pauvres, souligne la note.

Ainsi, la stratégie d'intervention, qui a commencé avec le 1er Atelier national pour l'agent du développement communautaire et sanitaire (ADECOS), tenu le 29 juin 2015, a inscrit la formation et l'encadrement de 540 agents dans 18 municipalités de six provinces pays, notamment Bengo, Luanda, Lunda Norte, Malanje, Moxico et Uige.

Le lancement et la mise en œuvre de ce projet a eu lieu le 1er septembre 2016 à Malanje.

Afin de poursuivre la mise en œuvre et l'expansion du projet d'ADECOS dans tout le pays, il est prévu l'inclusion de douze provinces, notamment Benguela, Lunda Sul, Cabinda, Huambo, Huila, Cuanza Norte, Zaire, Namibe, Cunene, Cuando Cubango , Cuanza Sul et Bié.