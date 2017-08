Angola: Élections 2017 - L'UNITA lance une campagne de porte-à-porte à Kilamba Kiaxi

Se confiant à 'Angop, le coordinateur de l'UNITA dans le district de Kilamba Kiaxi, Oséias Chilemba, a annoncé que son parti améliorerait la puissance des barrages existants et construirait d'autres de grandes dimensions et des mini-centrales hydroélectriques pour les municipalités ne sont pas couverts par les lignes d'alimentation.

La campagne, qui a étendu aux quartiers Golf II, Zona 15, Praça dos Correios, Pia Marta et Vila do Estoril, est également basé sur la divulgation du programme de gouvernance que l'UNITA a l'intention de mettre en œuvre, dans le domaine de l'énergie et eau, en cas de victoire aux élections.

