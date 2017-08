Maroc: Douze films en compétition au "Cinéma sans frontières" de Saïdia

Douze films seront en compétition pour s'adjuger l'un des prix de la 3ème édition du Festival du cinéma de Saïdia "Cinéma sans frontières" qui aura lieu, du 23 au 27 août courant dans la perle bleue sous le thème "Tous pour la créativité marocaine".

Six longs-métrages et huit courts-métrages seront ainsi en lice pour remporter le grand prix "Perle Bleue" entre l'une des distinctions du festival notamment celles de meilleurs réalisateur, scénariste et acteur, apprend-on auprès des organisateurs.

En ce qui concerne les longs-métrages, il s'agit de "Ma famille entre deux terres" de la réalisatrice franco-marocaine Nadia Harek, "Aux pays des merveilles"

de Jihan El Bahar (Maroc), "Contes de mon village" de Karim Traydia (Algérie), "Rêves d'une oasis" de Aziz Lakhouader (Maroc), "Green Card" de Meryem Crawshop (Hollande-USA) et "Le voyage de Khadija" de Tareq Idrissi (Hollande-Maroc).

Plusieurs courts-métrages seront également en compétition lors de cette troisième édition du Festival "Cinéma sans frontières" de Saïdia.

Le jury de cette 3ème édition, qui porte le nom du critique de cinéma feu Nourredine Kechti, sera présidé par le réalisateur marocain Mohamed Ismaïl. Les films seront projetés dans des espaces ouverts, alors que plusieurs tables rondes et ateliers seront organisés sous les thèmes «Image et thèmes en lien avec le cinéma et la littérature, «cinéma marocain», «Cinéma et médias» et «Immigration et MRE dans le cinéma.

Initiée par l'Association Al Amal pour la cohabitation et le développement, cette manifestation artistique vise à promouvoir la culture cinématographique dans la région de l'Oriental, en particulier à Saïdia, servir de trait d'union entre les Marocains d'ici et d'ailleurs, mettre en relief les questions de l'immigration et des immigrés et promouvoir la culture de tolérance et de cohabitation, indique un communiqué de l'association.

Cet événement artistique sera organisé avec le soutien notamment du ministère de la Culture et de la Communication, du Conseil régional de l'Oriental, du Conseil provincial de Berkane et du Conseil régional du tourisme.