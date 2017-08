Congo-Kinshasa: Début de saison en Europe - Des RD-Congolais de souche se font déjà remarquer

Les RD-Congolais de souche effectuent un bon début de saison 2017-2018, notamment en Belgique et en France. Certains tiennent à tirer leur épingle du jeu afin de consolider ou rejoindre la sélection qui dispute déjà les éliminatoires de la Coupe du monde Russie 2018.

C'est déjà le début des championnats nationaux en Europe et les Congolais de souche se font déjà remarquer. C'est le cas en Jupiler Pro League, le D1 belge, où le nouveau maître à jouer du Standard de Liège, Paul-José Mpoku, a donné la victoire aux Rouches, en deuxième journée, contre Genk (2-1). Dans un autre match, le Royal Sporting Club de Charleroi a marché sur l'Excelsior Mouscron Perulwez par cinq buts à deux. Le jeune attaquant Dodi Lukebakio a signé un doublé pour les Carolos, alors que Jonathan Bolingi a inscrit, sur penalty l'un de deux buts de Mouscron.

En première journée de la L1 française, Firmin Mubele a été déterminant avec Rennes, offrant la passe décisive à Jonathan Tell pour l'égalisation (1-1) contre Troyes. L'on note par ailleurs la grosse prestation des trois RD-congolais d'origine, Nordi Mukiele, Jonathan Ikone et Isaac Mbenza lors de la victoire de Montpellier sur Caen (1-0). Gaël Kakuta a été absent lors de la défaite d'Amiens contre Paris Saint-Germain. Les démarches administratives sur son transfert n'ont pas encore conclu entre Amiens et Hebei China. Par contre, Harrison Manzala et Tanguy Ndombele (récemment présélectionné chez les Léopards de la RDC par Florent Ibenge) ont été dans le onze de départ amiénois.

Du côté parisien, Presnel Kimpembe a remplacé Thiago Silva blessé, et Christopher Nkunku est resté sur le banc des remplaçants au cours de cette rencontre. Titulaire à son poste, le latéral droit international Jordan Ikoko a participé à la victoire de Guingamp sur le terrain de Metz (1-3). C'était aussi le cas du milieu offensif Yannis Salibur. Entré en jeu à la 74e minute à la place de Walter, Makengo n'a pas évité la défaite de Nice face à Saint-Étienne.

En D2 anglaise, Neeskens Kebano a joué toute la rencontre lors du match à égalité d'un but partout entre son club, Fulham et Norwich City. Jacques Maghoma a également tenu sa place, malgré la défaite en déplacement de Birmingham City sur le terrain d'Ipswich Town. Le Congolais a été remplacé à la 79e minute par Keita. Yeni Ngbakoto a débuté lors de la victoire de Queens Park Rangers sur Reading (2-0), avant de céder sa place à la 83e minute à Mackie. Et Britt Assombalonga n'a pu rien faire lors de la défaite de Middlesbrough sur le terrain Wolverhampton Wanderes (0-1). Récemment arrivé à Konyaspor en Turquie, le défenseur néo-international congolais Wilfried Moke a remporté la super Coupe de Turquie, avec son nouveau club victorieux de Beziktas par deux buts à un. Moke a joué toute la rencontre et Konyaspor disputera l'Europa League cette saison.