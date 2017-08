Maroc: Soufiane El Bakkali vise le podium du 3000 m steeple aux Mondiaux de Londres

Le plan d'action 2017-2021 du ministère de la Culture et de la Communication se veut un mécanisme pour… Plus »

Enfin, au 100 m dames une surprise de taille a été à l'ordre du jour avec la défaite du «Bolt féminin», la double championne olympique jamaïcaine Elaine Thompson. Celle-ci s'est classée cinquième, au moment où le titre mondial est revenu de droit à l'Américaine Tori Bowie (10 sec 85), alors que l'argent et le bronze ont été remportés respectivement par l'Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou (10 sec 86) et la Néerlandaise Dafne Schippers.

Dans l'épreuve de l'heptathlon, c'est la Belge Nafissatou Thiam qui a dominé le classement final avec un total de 6784 points, suivie de l'Allemande Carolin Schäfer (6696 pts) et de la Néerlandaise Anouk Vetter (6636 pts). Alors que dans le concours technique du lancer de poids, c'est le médaillé de bronze aux Olympiades de Rio, le Néo-Zélandais Tomas Walsh qui a ravi le titre mondial avec un jet mesuré à 22, 03 m devant l'Américain Joe Kovacs (21,66 m) et le Croate Stipe Zunic (21, 46 m).

La deuxième journée de compétition de ces 16èmes Championnats du monde d'athlétisme en plein air a été marquée par la programmation de trois finales en plus du marathon. Pour cette épreuve de 42,195 km courue dans les rues et artères de Londres, chez les dames, la victoire est revenue à la Bahreinie Rose Chelimo qui a établi un chrono de 2 h 27 mn 11 sec , devançant de 7 secondes la double championne du monde (2011 et 2013) la Kényane Edna Kiplagat (2 h 27 mn 18 sec), alors que la troisième marche du podium a été foulée par l'Américaine Amy Cragg (2 h 27 mn 21 sec).

En cette soirée de lundi, l'on regrette l'absence marocaine dans la finale du 800 m avec l'élimination d'entrée, samedi, d'Abdelaati El Guess et Mostafa Ismaïli. Quant aux athlètes Rabab Arafi et Malika Akkaoui, elles devaient participer hier à la finale du 1500 m.

Il y aura donc du beau monde lors de la finale de ce soir avec le précité Kipruto, en plus de son compatriote Ezekiel Kemboi, quadruple champion du monde, sans omettre Mekhissi ou encore les Ethiopiens Getnet Wale, Tafese Seboka et Tesfaye Deriba.

Copyright © 2017 Libération. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.