Maroc: Mezouari remporte le GP S.M le Roi Mohammed VI de kick-boxing

Organisée par la Fédération Royale marocaine de kick-boxing, muay-thai forms, savate et autres sports assimilés, en coopération avec la Fondation Fight League et la Ligue du Nord, sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette compétition sportive internationale a connu la participation de plusieurs stars mondiales de cette discipline représentant les Pays-Bas, la Turquie, l'Algérie, le Suriname et la Thaïlande, outre le Maroc, pays organisateur

De son côté, lors de son parcours, Thongchai a battu des adversaires prestigieux comme Yodwicha, Damien Alamos, Youssef et Yassine Boughanem, Fabio Pinca, Samy Sana, Rungrawee, et Fahmongkol.

