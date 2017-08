Cameroun: L'hôpital de la Garnison - La mue

L'hôpital de la Garnison militaire de Douala aspire à devenir une formation sanitaire de référence en matière d'accueil, de qualité des soins et de gestion des catastrophes.

Depuis quelque temps déjà, l'établissement hospitalier situé à Bonanjo est en chantier. Dès l'entrée, le ton est donné avec les travaux d'aménagement des voies d'accès. Le visiteur peut voir des mottes de terre constituées, des rigoles préfabriquées, ou encore des pavés. Un ensemble qui montre à suffisance que des aménagements sont en cours.

Autre lieu au sein de l'hôpital qui témoigne d'une certaine activité, la morgue, sollicitée autant par les civils que le personnel militaire. Cet espace réservé à la conservation des corps est en pleine extension. Il s'agit, selon la hiérarchie de l'établissement, de permettre un traitement plus harmonieux des dépouilles et le recueillement convenable des familles pendant les levées de corps.

Sur le plan de l'accueil, des mesures sont prises pour que les patients, quelles que soient leurs difficultés financières éventuelles, bénéficient d'une prise en charge efficiente. En outre, une dizaine de chambres haut de gamme ont été aménagées pour accueillir les malades hospitalisés. Les autres chambres d'hospitalisation ne sont pas en reste, qui bénéficient elles aussi d'une cure de jouvence.

Côté plateau technique, des moyens ont été mis à disposition pour que l'hôpital militaire soit doté d'un matériel de qualité, à la pointe de la technologie. Le Dr Abeng Mbozo'o, directeur de l'hôpital militaire de Douala, déclare : « Le haut commandement vient de nous doter, au niveau de la pneumologie, d'équipements capables de faire des prélèvements au niveau des bronches, des poumons et aussi de gérer les allergies ». Il poursuit : « Le service laboratoire a été outillé d'un matériel d'exploration haut de gamme, d'un appareil de fibroscopie. Nous disposons aussi d'un scanner, d'un échographe ». Les services de chirurgie et de pédiatrie ont également bénéficié de cette vague de rénovation et de rééquipement.

Sur un autre plan, la formation hospitalière peut aussi intervenir efficacement en cas de tragédie. Cela s'est vu après le drame du bâtiment de la Marine camerounaise, le « Mundemba ». Grâce au matériel dont dispose l'hôpital militaire, l'extraction des corps s'est faite dans le respect de la personne humaine, grâce à des housses appropriées, qui permettaient en outre d'éviter toute contamination.

Réaction

Dr Abeng Mbozo'o: « Les populations peuvent compter sur nous »

Radiologue, directeur de l'hôpital militaire de Douala.

« La ville de Douala peut compter sur l'hôpital militaire en tout lieu et en tout temps. Notre formation sanitaire reçoit tout le monde. D'ailleurs, 70% de nos patients sont des civils et 30% des militaires. Nous sommes au service de la nation, civils et militaires travaillent ensemble, d'où l'expression du concept « Armée-Nation ». Pour ce qui est des ressources humaines, nous disposons d'une quinzaine de médecins spécialistes militaires, mais aussi de civils qui donnent un coup de main, et nous tournons autour de vingt spécialités activées 24/24. Je crois que nous n'avons pas de complexe à avoir par rapport à d'autres formations sanitaires ».