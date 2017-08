Cameroun: Accord de partenariat économique - La phase 2 est effective

Parmi les centaines de produits concernés depuis ce 4 août, on peut mentionner : des ressorts à lames, les chaînes en fonte, fer ou acier, les caméras de télévision, les appareils de radiodétection, de radionavigation, les connecteurs pour fibre optique, les tracteurs agricoles à roues, etc.

« Il est vrai que des difficultés perdurent dans certaines strates de la chaîne, mais je pense que nous devons et nous pouvons lever tous les verrous qui entravent la compétitivité du port de Douala », a déclaré le Dg des douanes lors de la réunion de vendredi. Il a ensuite rappelé aux opérateurs présents que la liste des produits des deux groupes susmentionnés est consultable sur les sites Internet du ministère des Finances, de la douane et du Guichet unique.

En effet, une réunion de concertation relative à cette phase du démantèlement a regroupé, ce 4 août à Douala, des chefs d'entreprise, des présidents d'organisations professionnelles, des responsables de syndicats et des acteurs de la chaîne logistique internationale autour du directeur général des douanes camerounaises. Edwin Fongod Nuvaga s'était retrouvé la veille, 3 août, avec des collaborateurs, des membres du groupe de travail Ape et de l'équipe de veille Ape. Pour des objectifs similaires : préparer au mieux l'entrée en vigueur de la phase 2.

Depuis ce vendredi 4 août 2017, les produits dits du 2e groupe, dans le cadre de l'accord de partenariat économique bilatéral Cameroun-Union européenne, sont démantelés au taux de 15%. Et ceux du 1er groupe (processus entré en vigueur le 4 août 2016) sont passés d'un taux de démantèlement de 25 à 50% des droits de douane à l'importation des marchandises. Les opérateurs économiques et autres acteurs de la chaîne logistique se sont donc adaptés à la nouvelle donne. Ils n'étaient pas seuls à le faire.

