Ile Maurice: PME - Promouvoir le développement durable à travers l'innovation

«Innovative Enterprise Solutions for Green Growth and Sustainable Development in Mauritius.» C'est la thématique du Mauritius Dialogue Forum, qui aura lieu le mardi 8 août 2017 à l'hôtel Labourdonnais.

L'événement fait partie du projet Promoting Eco-entrepreneurship in Africa de Switch Africa Green, une initiative qui s'étend sur six pays africains, dont Maurice. L'occasion de récompenser les petites et moyennes entreprises (PME) qui se sont engagées dans les pratiques écologiques à travers le SAG-SEED Awards Ceremony, entre autres.

Le Mauritius Dialogue Forum est organisé par SEED, une organisation fondée par le United Nations Development Programme (UNDP), le United Nations Environment Programme, l'Union international pour la conservation de la nature et Next Leaders' Initiative for Sustainability (NELIS).

Il a pour objectif de réunir tous les acteurs clés du monde des affaires, de la politique et de la société civile pour identifier des partenariats pour promouvoir le développement durable à Maurice.

Parmi les principaux intervenants du forum, l'on retrouvera les représentants de SEED et NELIS ainsi que le Managing Director de la Small and Medium Enterprises Development Authority, le ministère de l'Activité économique, de l'entreprise et des coopératives et le représentant du UNDP à Maurice, pour n'en citer que quelques-uns.