Cameroun: L'Association des Amis sans Frontières de France au secours des orphelins de la Fondation Chrétienne FAC de Yaoundé

Par le biais de Chantal SOPIE sa présidente fondatrice, celle-ci, appuie l'orphelinat « Fondation Chrétienne FAC» de Yaoundé, en scolarisation, en soins médicaux, en aliments, en formations professionnelles diverses.

Située au carrefour Cornier à Yaoundé, l'orphelinat dénommé Fondation Chrétienne (Fac), bénéficie du soutien multiforme de l'AASFF. La structure crée en 2009 par Céline Marthe Ngo, a récemment reçu la visite des membres de l'AASFF, conduits par Chantal SOPIE. La Fac, à en croire ses textes et statuts, a entre autres objectifs, de procurer à l'enfant déshérité, la chaleur affective, et lui permettre par la suite, de retrouver sa famille d'origine. Une initiative philanthropique fort appréciée de l'AASFF( Association des amis sans frontière de France) , laquelle vient en appui à l'œuvre entamée par Céline Marthe Ngo dont la structure accueille des orphelins de six mois et plus.

Spécialisée dans la recherche des partenaires pour le financement des œuvres caritatives, l'AASFF qui a signé une convention de mécénat de trois ans (2017 - 2020) avec la Fondation Chrétienne, a sous la houlette de sa présidente, pu s'enquérir de l'évolution des différents chantiers engagés pour le bien-être des pensionnaires de l'orphelinat. Aussi, la délégation de l'AASFF ainsi que leur partenaire 2F ENERGIE , ont pu évaluer l'état d'avancement de la pompe à eau à motricité manuelle, le fonctionnement du centre de santé de l'orphelinat, et la menuiserie dont la Fondation Chrétienne outre des dons, tire ses revenus.

L'orphelinat a reçu il y'a quelques années un don du Rotary Club constitué de batteries et panneaux solaires. « Mais ces batteries n'étant pas adaptées à leurs besoins, et se révèlent faibles pour faire fonctionner le puits d'eau potable et alimenté le centre en électricité », constate Chantal SOPIE la présidente de l'AASFF. « Nous avons un devis de 28 millions FCFA (40000€) concernant une vingtaine de panneaux solaires et des batteries pour réhabiliter le puits et alimenter l'orphelinat en électricité, ce qui les permettra de faire quelques économies, ainsi nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour venir en aide a ses enfants. Il pourrait nous arriver d'étendre notre partenariat avec la Fac si, nous ne réalisons pas nos projets en leur faveur, au bout de trois ans, de même qu'il est de notre fonctionnement de faire des choses dans tous nos pays membres, comme la France, La Côte-d'Ivoire, le Bénin, Congo etc... ».

Durement éprouvée physiquement depuis quelques mois, des suites d'un accident au Cameroun, Cécile Marthe Ngo, nous renseigne-t-on, bénéficie de la mansuétude de la communauté urbaine de Yaoundé qui apporte des denrées alimentaires à son orphelinat de Yaoundé qui compte 57 pensionnaires et 04 responsables. Et bien plus, l'AASFF dans ses missions, s'est allié à l'entreprise 2f Energie pour un partenariat au Service de l'orphelinat.

2F Energie étant une entreprise multi nationale dirigé en France par Willy FABO, et Alain Kamaha NTOLO pour sa section Camerounaise. une société multi service à bonne réputation dans le domaine des énergies renouvelables. 2F ENERGIE SERVICE , nous affirme Chantal SOPIE, forme le jeune Tabi Tang, un pensionnaire de l'orphelinat, aux énergies renouvelables, à l'électricité et à la domotique. Ces différentes formations, nous confie la présidente de l'AASFF, lui permettrait d'entretenir le système énergique de l'orphelinat. Réalisant gratuitement les devis et travaux à la Fondation Chrétienne, 2f Energie Service, indique-t-on, a aussi requis une couturière expérimentée pour former certains pensionnaires de l'orphelinat.

Alors que nous achevons le tour d'horizons de l'orphelinat, Chantal SOPIE nous confie que la prochaine étape de l'AASFF, ce sont des médicaments qui arrivent par fret maritime. Dans l'urgence la pose des grillages anti moustiques est indispensable à cause du marécage derrière la Fondation, et cela draine trop de moustiques. Ce qui cause assez de dommages sur la peau des enfants », dit-elle, avec un sourire bienveillant.

Toutefois, un grand merci à tous les membres de l'AASFF qui n'ont pas lésiné sur les moyens pour permettre une telle action aux services des nécessiteux.

En somme, c'est ici un appel de cœur que lance l'AASFF à toutes les âmes de bonne volonté (personnes physiques et morales), de venir au secours des pauvres orphelins de la Fondation Chrétienne du carrefour Cornier à Yaoundé. Dans un monde où l'individualisme, l'indifférence à la souffrance des autres devient une vertu, se délester de bien de choses au profit des nécessiteux et indigents, allégerait alors bien de misères sur la Terre. Quand on sait que beaucoup amassent et empilent pour rien. Pour les termites et les vers.