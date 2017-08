Congo-Kinshasa: A Kananga, on roule à deux roues

Légèrement plus bas qu'une course de moto qui se négocie à 500 francs congolais. Mais à la différence des motos, les bus publics n'empruntent que les voies principales de la ville. Ce qui explique sûrement l'attrait des motos qui transportent les habitants de la ville partout où ils veulent se rendre.

A Kananga, motos et vélos côtoient quelques rares véhicules qui appartiennent à des organisations internationales, à des entreprises privées ou publiques et à quelques personnes privées.

Depuis le début de la crise, il est plus prudent. «Quand la ville était calme, on pouvait commencer à travailler à 4 heures du matin jusqu'à minuit voire 1 heure. En ce moment-là, on pouvait gagner jusqu'à 30 000 francs congolais. Mais actuellement, on travaille de 6 heures à 19 heures ou 20 heures. Au-delà, vous risquez de tomber entre les mains des bandits.»

Jean-Pierre commence à sillonner la ville dès 6 heures du matin. Avant les violences qui ont éclaté dans les Kasaï depuis une année, il sortait plus tôt avec sa moto pour transportait ses clients même vers les quartiers les plus éloignés du centre-ville.

Dans les avenues de Kananga, impossible de ne pas les croiser. On les emprunte pour faire ses courses, aller au travail ou transporter des colis. Dans la capitale provinciale du Kasaï-Central, les motos sont omniprésentes. A Kananga, on roule à deux roues.

Copyright © 2017 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.