Ile Maurice: Xavier - Escale dans un village où le temps s'est arrêté

Le but : prévenir tout acte frauduleux. La direction de la Mauritius Housing Corporation (MHC) a… Plus »

Sinon, existe-t-il un Xavier à Xavier ? Il y en aurait un et il serait âgé de 17 ans. Finalement non, il s'agit d'une fausse piste. Il s'appelle Ian. «Mon père a failli m'appeler Xavier lorsque je suis né en 2000. Heureusement qu'il a changé d'avis d'ailleurs !»

Pas plus d'une cinquantaine d'âmes. Encore moins de maisons et un quartier grand comme une boîte d'allumettes, comprenant quatre rues seulement. Bienvenu à Xavier, petit hameau qui s'étend au sud du village de Cascavelle, sur la route menant vers Tamarin.

Ce n'est pas le prénom d'un professeur aux pouvoirs spéciaux, comme dans X-Men. Il ne s'agit pas non plus du nom donné à un endroit en hommage au leader de l'opposition. Mais celui d'un petit village, sis à Cascavelle. Visite guidée.

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.