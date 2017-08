Ile Maurice: Mauritius Housing Corporation - Le mode opératoire des fraudeurs identifié

La Louisa est une petite localité située près de Bois-Rouge et qui est réputée pour… Plus »

Le président du board de la MHC avance aussi que «sur la liste de tous les emprunts contractés depuis janvier, il n'y a aucun mauvais payeur. Je verrai pour les années précédentes dans les mois à venir». D'ajouter que la MHC n'a recours à la justice que si un emprunteur n'a pas réglé ses dettes depuis plus d'un an.

Pendant environ trois mois, les fraudeurs versent cette somme sur un compte bancaire pour faciliter l'emprunt auprès de la MHC. Ensuite vient la vérification auprès une dizaine de personnes au moins. Une fois l'emprunt obtenu, les faux mandataires et acheteurs se partagent l'argent et ces derniers ne remboursent jamais la somme empruntée. Ainsi sont créés les emprunts fictifs.

