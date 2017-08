Sénégal: L'actualité politique en vedette

La société Far Limited (ASX :FAR) annonce avoir fait une nouvelle découverte de pétrole au… Plus »

L'As évoque le drame du Stade Demba Diop lors de la finale Mbour-USO qui avait fait 8 morts et plusieurs blessés et annonce l'arrestation de 10 ouakamois.

Grâce à ce geste, le Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l'action sociale (SUTSAS) qui a rencontré lundi le ministre de la Fonction publique, sursoit à son mot d'ordre de grève des 8 et 9 août, ajoute le journal.

Vox Populi s'intéresse aux "dérives en tous genres sur le net" et titre : "Explosion de vidéos et audios injurieux sur les réseaux sociaux".

"Ce devait être une sortie honorable pour Iba Der Thiam. Mais la restitution de ses bons de carburant à l'Assemblée nationale ne passe pas chez ses collègues sortants. S'il estime que son mandat a expiré, c'est qu'il a certainement dû oublier la polémique entre Moustapha Niasse et Moussa Tine. Mais surtout des députés soulignent que sa lettre devait plutôt être adressée au questeur et non au secrétariat général", écrit le journal.

Selon le journal, le président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail (ACT) "n'a récolté que 14 207 voix soit moins de 1% et une 40e place sur les 47 listes en compétition".

Enquête revient sur l'échec d'Abdoul Mbaye et de sa coalition aux législatives et titre : "La douche froide !".

