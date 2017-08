Mali: L'ANEPE a placé plus de 2600 placements au 1er semestre 2017

Ce semestre a noté également la rencontre de l'ANPE et les universitaires dans un souci de les préparer à faire face au marché de l'emploi. Pour le Dg de l'ANPE, plusieurs autres activités ont eu lieu dans les régions du Nord pour le redressement des activités économiques et génératrice d'emploi de l'après post-crise. Selon lui, la poursuite du renforcement des capacités opérationnelles de l'ANPE a connu un coup d'accélérateur cette année par la création et l'opérationnalisation de nouvelles structures (les directions régionales de Ménaka et de Taoudénit). Le directeur régional de Ménaka a déjà fait la prise de service auprès du gouverneur.

Les activités réalisées dans les régions n'ont pas été occultées. Elles ont concerné la plupart des régions notamment les régions de Kayes, Koulikoro, où l'ANPE -à travers le fonds Fare a financé des porteurs de projets à hauteur de 30 millions de F CFA. A Sikasso, des éleveurs de volailles ont été formés à des techniques d'élevage et dans la région de Mopti, 530 jeunes ont été formés et 840 autres avec l'appui du fonds Fare.

A la date actuelle, le nombre d'entrées en formation est de 1534 apprenants sur une prévision de 2700 et le nombre de demande d'emplois est estimé à plus de 7000.

