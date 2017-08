Mali: Les lieux de culte et commissariats de Bamako font peau neuve

Les jeunes du Bassidy Dembelé sous son impulsion ont procédé à la pulvérisation d'insecticides de la mosquée de feu «Nimaga» cela après celles de plusieurs mosquées de la commune VI du district. Ce mercredi, l'équipe de pulvérisation dirigée par Mamadou Dabo a été reçue à la mosquée «Niamaga» par l'imam Aboubacar Sangaré. Sur place, l'équipe a procédé à la pulvérisation, de la salle de prière, des WC, des dortoirs, les lieux d'ablutions et les garages de Corbillard. Elle a également pulvérisée le domicile de l'imam et celui du muézin.

Copyright © 2017 Le journal de l'économie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com).

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.