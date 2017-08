Togo: Cinq villes, cinq itinéraires !

Cette marche qui a lieu le Samedi 19 août 2017 a pour objectif d' "exiger le retour à la Constitution consensuelle du 14 octobre 1992 et l'effectivité du droit de vote de la diaspora". Il est également convenu que cette grande marche pour sortir le Togo de l'éclipse qui dure depuis 1963 se déroula sur le territoire national et à l'extérieur du Togo.

Lomé, Anié, Sokodé, Bafilo et Kara, ce sont les villes retenues par le PNP (Parti National Panafricain) de Tikpi Atchadam pour organiser une marche pacifique et simultannée. Après l'annonce samedi dernier à la suite de leur réunion hebdomadaire, le parti est revenu ce lundi pour préciser l'itinéraire de ces différentes marches dans les villes précitées.

