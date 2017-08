Cameroun: Concours de la gendarmerie - La date limite de dépôt des dossiers prorogée

A une semaine donc de la date butoir, les administrations publiques et autres structures ne désemplissent pas. A la sous-préfecture d'Efoulan, dans l'arrondissement de Yaoundé III, c'est l'affluence des grands jours en ce vendredi 04 août. En file indienne, les candidats attendent d'être servis. « Nous sommes là depuis le matin. La première vague est déjà partie. Le sous-préfet étant sorti, on attend qu'il revienne. C'est assez fluide », déclare un candidat.

Il ajoute par ailleurs que les autres modalités inscrites sur l'arrêté de lancement dudit concours restent sans changement. « Les visites médicales et autres informations qui concernent le concours des sous-officiers de la gendarmerie seront données au fur et à mesure aux candidats », peut-on lire sur le communiqué. Une nouvelle qui rassure les candidats de la dernière minute. « Cela donne du temps à ceux qui doivent aller établir des documents hors de la ville de s'y rendre sereinement », souligne Seraphin Tchonga, gendarme.

