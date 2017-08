Mali: Programme Microfinance Rurale - Une aubaine pour des personnes à faibles revenus

Selon toujours les estimations du département de l'Agriculture, malgré une situation socio-économique du pays difficile depuis 2012, le PMR a enregistré des résultats qui méritent d'être consolidés. Il a procédé à l'animation et à l'encadrement de plus de 3.566 groupements démunis totalisant plus de 105.000 membres dont 74%de femmes, qui ont mobilisé plus de 400 millions FCFA d'épargne.

«Dans sa mise en œuvre opérationnelle, cet objectif est décliné en deux objectifs spécifiques qui sont entre autres la promotion de mécanismes et de produits adaptés et le renforcement de la capacité d'intervention durable des SFD», souligne Phillipe Remy.

