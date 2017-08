Cameroun: Baccalauréat 2017 - Avec sa mention très bien, Eric Niat lui décernera une bourse très spéciale.

Au niveau national, l'on le voit déjà parmi les meilleurs. Sa moyenne annuelle de classe (18,5) le pressentait on ne peut plus grand favori à la première marche du podium du plus fort au Bacc 2017. Mathématicien- physicien hors pair, le gamin marche désormais sur un nuage. D'Eric Niat, pair éducateur doublé d'un grand cœur, à Emmanuel, l'on ne dira jamais assez « aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années ».

Un autre responsable de la Fondation Niat nous a renseignés de ce qu'Emmanuel ne sera pas seul à bénéficier des bonnes grâces d'Eric Niat. « Un festival de bourse attend des élèves qui s'illustreront positivement à tout niveau et à tout ordre académique. L'objectif pour la Fondation Niat étant de former une République forte en exaltant l'excellence ».

Emmanuel Gnabeyeu, le désormais ancien élève de Terminal C au Lycée classique de Bangangté, entrera certainement à la prestigieuse Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé. La famille retient son souffle à l'aune de l'attente des résultats. Pour Eric Niat, qui s'engage à le suivre de très près, pense que « le bacc n'était plus qu'une question de formalité.

