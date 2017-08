Tunisie: Le CSS rate de peu le coche

Dès lors, les jeux étaient faits, et les multiples mouvements menés de part et d'autre n'ont pas apporté de changements au score.

Et comme le dit le vieil adage : «Celui qui ne marque pas autant d'occasions propices encaisse. Le CSS a, en effet, encaissé un but juste après le retour des vestiaires, en deuxième mi-temps, suite à un contre rapide mené par Caliphon et bien repris de la tête par Mohamed Sayari dans les filets de Gaâloul.

Une chose est certaine, le staff technique sfaxien, avec à sa tête le Portugais José Da Mota, aura à l'issue de cette joute un éventail de choix plus large, et des potentialités intrinsèques certaines.

Parmi eux, on retient surtout les noms de Firas Chaouat (un avant aux qualités certaines), Walid Karoui (un demi offensif à la bonne vision de jeu), et Achraf Ayandi (un latéral droit offensif).

