Gabon: Olam accusé de déforestation

Le Fonds monétaire international craint des retombées de la crise des réserves de changes dans les… Plus »

Lancé en 1989 au Nigeria dans le but d'exporter des noix de cajou vers l'Inde, Olam est aujourd'hui présent dans 65 pays, dont 25 en Afrique. Désormais premier distributeur mondial de noix de cajou et second distributeur mondial de café, Olam est majoritairement détenu par le Japonais Mitsubishi et par Temasek, le fonds souverain de la République de Singapour. Présent au Gabon depuis 1999, le groupe agro-industriel singapourien y est actif dans l'huile de palme, l'hévéa, l'engrais et dans le développement de la zone économique spéciale de Nkok. Le groupe compte 4 400 employés dans le pays.

L'organisation accuse également la société singapourienne d'avoir omis de publier la liste de ses sous-traitants, à l'inverse d'autres géants de l'agroalimentaire. La compagnie singapourienne affirme, quant à elle, avoir rompu ses liens avec tous ceux qui ne s'engageaient pas à respecter l'environnement. « Le Gabon a un droit et un besoin essentiel de développer son agriculture afin de diversifier son économie, accroître sa sécurité alimentaire pour nourrir sa population et créer de nouveaux moyens de subsistance », a déclaré Sunny Verghese, le président-fondateur d'Olam, répondant aux accusations de Mighty.

Dans un rapport, cette ONG affirme que le géant singapourien de l'agroalimentaire détruit des forêts primaires au bulldozer pour ses plantations de palmier à huile. Olam « a liquidé des forêts anciennes et de haute qualité », d'après Mighty qui ajoute que des « enquêteurs » sur le terrain « ont vu et filmé des bulldozers en train d'abattre des arbres sur une échelle considérable ».

